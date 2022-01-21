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Автор Елена Федорова

Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников

Общество

В ближайшем будущем люди перейдут на электронные банковские карты, то есть полностью откажутся от пластиковых, однако риск стать жертвой мошенников всё равно останется, рассказал директор по развитию "Ростелеком-Солар", эксперт направления "Киберграмотность населения" Олег Седов.

Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников

Специалист в беседе с ФАН объяснил, что мобильное устройство необходимо подготовить к переходу на электронные карты, иначе злоумышленники легко смогут воспользоваться вашими денежными средствами. На телефоне обязательно должен быть надёжный пароль, а лучше всего использовать биометрию, добавил он.

"Используйте биометрические способы разблокировки экрана, задавайте пароль хотя бы из шести цифр для его разблокировки и подтверждения операций с виртуальными картами. Или, например, получив телефон человека, злоумышленник может получить доступ в мобильный банк, если для идентификации пользователя не используется биометрия или используется простой пароль, и совершить там любые операции", — посоветовал Седов.

Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на липовых сотрудниц "Почты России", которые похитили у нее 2,5 миллиона рублей.

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Банковские мошенники
Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы мошенники
Новости
Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников
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