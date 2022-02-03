Украинская пенсионерка рассказала, как вынуждена жить на мизерную пенсию

Пожилые жители украинского Херсона еле сводят концы с концами, им элементарно не хватает денег на самое необходимое. Такой вывод сделали журналисты телеканала "Наш", которые провели опрос на улицах украинского города относительно условий их жизни.

Некоторые пенсионеры не могли сдержать слёз, настолько наболевшим оказался для них финансовый вопрос.

"Получается, у меня тысяча гривен (две тысячи 700 рублей) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу, я каждую копейку экономлю", — ответила корреспонденту одна из пожилых женщин на улице со слезами на глазах.

Пенсионерка уточнила, что размер её пенсии — 3,5 тысячи гривен (9,5 тысяч рублей). На жизнь на месяц женщине остаётся всего треть этой суммы, потому что две трети идут на коммунальные платежи.

Все остальные опрошенные жители города преклонного возраста говорили примерно то же самое.

Из-за энергетического кризиса запасы топлива на Украине близки к критическим, а цены на газ в стране растут, что усугубляет другие существующие проблемы.

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