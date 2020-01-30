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Автор Руслан Веснянко

Эпоха бедности на Украине завершена. Для депутатов и чиновников

Мир

Владимир Зеленский в период "президентской" предвыборной кампании пообещал завершить "эпоху бедности" на Украине. Прошло 8 месяцев с того момента, как он занял высший государственный пост, но пока не видно даже предпосылок к этому.


Зеленский обеспечит Украине дефолт и русофобию

И пока пенсионеры с бюджетниками бедствуют, балансируя на грани выживаемости, министры украинского правительства и руководители госпредприятий в декабре начислили себе гигантские зарплаты и премии.

Например, министр т. н. культуры Владимир Бородянский получил в декабре скромно — $4704, зато "оторвались" его заместители — в кассе им выдали $15 552, $16 446, $16 878, а госсекретарь министерства и вовсе $20 737.

  • Глава МИД Вадим Пристайко в декабре начислил себе $9750 (в эту сумму вошли лечение и решение материально-бытовых проблем министра).
  • Его коллега из минюста Денис Малюська выписал себе премию за 3 месяца, и в итоге "натикало" $9417.
  • Главный "экономист" Тимофей Милованов, называющий себя дебилом и гордящийся тем, что не читает книг, получил в конце года $9275.
  • Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов получил (глагол "заработал" тут совершенно неуместен) $33 800.
  • Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский получил $42 600.
  • Президент концерна "Антонов" Александр Донец — $50 000.

А ведь это лишь официальные зарплаты, без учёта откатов и распилов! Сколько себе нахапали двое главарей "Нафтогаза" — вообще подсчитать невозможно, да и вредно для психики. Для сравнения: зарплата президента США Дональда Трампа $33 300. А ведь Украина официально признана беднейшей страной Европы…

Народ возмущен: чиновники не имеют права обогащаться за счет народа

Эта трагикомическая ситуация вызвала огромное возмущение в стране. В связи с этим "Оппозиционная платформа — За жизнь" внесла в Верховную раду законопроект, который ограничит сверхприбыли чиновников размером десяти минимальных зарплат. Об этой инициативе объявил лидер оппозиционной политсилы Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что эти выплаты в десятки и сотни тысяч долларов являются не чем иным, как набором преступлений: коррупцией и использованием служебного положения для личного обогащения. Политик выразил надежду, что давление оппозиции, прессы и общества вынудит президента Зеленского отреагировать на эти преступные безобразия: депутаты и чиновники не имеют морального права в нынешних условиях повышать себе заработную плату.

Для справки: минимальная зарплата на Украине — $197, а средняя по стране — $446 (видимо, она подросла за счёт тех же чиновников и депутатов). Так, глава парламента получил (без учёта премий и надбавок) $2009, а обычные депутаты — по $1750.

Кроме оклада, депутаты придумали себе различные надбавки:

  • за научную степень,
  • почётное звание,
  • интенсивность труда,
  • использование иностранного языка.

Совершенно очевидно, что чиновники и депутаты получают огромные выплаты, абсолютно не соответствующие их трудозатратам (многих из них логичнее было бы оштрафовать), это нонсенс — по сути, изощрённое издевательство над гражданами. А госслужащие, считающие свою зарплату недостаточной для проживания (например, министр образования Анна Новосад), могут уволиться и найти себе работу в коммерческом секторе. Если там найдут применение подобным "профессионалам". Виктор Медведчук вообще предлагает отправить в отставку всё правительство Алексея Гончарука, т. к. оно не выполняет утверждённую Верховной радой программу.

Что думают эксперты

Вполне логично, что бегство украинцев из страны на заработки стало реальностью, отмечает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"При этом бегут все, в том числе и предприниматели. Специалисты бегут от трудовой бедности, бизнесмены — от нарастающего налогового давления и произвола силовиков. И естественно, профан Лёша (премьер Гончарук — авт.) не знает, что делать с резким сокращением числа текущих операций, которое связано с ухудшением сразу всех трёх основных балансов: торгового, услуг, инвестиционных доходов. А когда не умеешь зарабатывать деньги и наращивать собственный капитал, то, конечно, залезаешь в долги или строишь финансовую пирамиду. Что и делает наш кабмин вместе с Нацбанком. Трудовая бедность у нас и далее будет только возрастать и оставаться главной проблемой не власти, а украинского общества", — предрекает Гончаров.

Проблема бедности на Украине приняла массовый и всеобщий характер, но наш президент по-прежнему её игнорирует, считает директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"В нынешней ситуации эта проблема крайне актуальна. Причём бедствуют не только безработные и пенсионеры, но и те, кто ещё работает: их зарплаты настолько мизерны, что они априори недостаточны для покрытия даже основных их потребностей. Но это не единственное обещание, напрочь "забытое" президентом Зеленским. Ведь он ещё собирался восстанавливать и обеспечивать Донбасс за счёт украинских олигархов. Если забыли, напомню его слова: "Ахметов сделает то-то, Пинчук — то-то, Коломойский тоже денег даст, но он об этом ещё не знает". Но они до сих пор и не догадываются, что "участвуют" в реинтеграции Донбасса", — заключает Рудяков.

Бедность работающих — одна из главных проблем нашей экономики, обращает внимание украинский экономист Алексей Кущ.

"Найти работу на $200-$300 сейчас на Украине вполне возможно, но проблема в том, как на эти деньги прожить. Необходимо найти действенные механизмы преодоления бедности для работающих граждан и тех, кто не получает государственные субсидии. Причём простое снижение налогов на трудящихся не даст результата. Необходимы инвестиции в социальные сферы: медицину, образование, науку, инфраструктуру. Вместо этого нам навязывают упрощённый вариант Трудового кодекса, в котором дискриминируются наёмные работники и увеличиваются права работодателя.

Правительство вслед за машиностроением, авиа-, судо- и ракетостроением, химической промышленностью, может уничтожить и металлургию. На смену старым заводам придёт формат мексиканских "макиладора" (промышленный пояс вдоль мексиканско-американской границы), в котором не действовали правовые механизмы защиты прав работников и хотя бы минимальная охрана труда. Именно такие сборочные и вредные заводики могут в ближайшее время появиться на Украине, утилизируя остатки трудящихся, не успевших уехать. "Осиновый кол" нового закона "О труде" заточен на славу", — резюмирует Кущ.

Благодаря прямым поставкам газа из России на фоне упавших цен можно было немного снизить тарифы ЖКХ, но не более того, полагает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

"Но для фактического завершения эпохи бедности необходимы не мифические "экономические реформы" и не детский план деятельности кабмина. А нужно реальное экономическое развитие на основе восстановления промышленности, прежде всего, перерабатывающей. И под это — реальные инвестиции, т. к. мошеннические игры с ОВГЗ означенную "эпоху бедности" точно не завершат. Но, увы, пока что такие перспективы даже не просматриваются. И они вряд ли возможны при наличии огромного количества "соросят" в правительстве и Раде", — прогнозирует Саливон.

Темы украина депутаты эпоха бедности верховная рада зарплаты чиновников
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Эпоха бедности на Украине завершена. Для депутатов и чиновников
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