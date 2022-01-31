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Автор Владимир Васютченко

Петербургских школьников с 7 по 11 классы переведут на "удалёнку" из-за COVID-19

Общество

Власти Санкт-Петербурга решили перевести на дистанционное обучение школьников с 7 по 11 классы из-за ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.

Петербургских школьников с 7 по 11 классы переведут на "удалёнку" из-за COVID-19

В соответствии с изменениями в постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", внесёнными губернатором Александром Бегловым, 2-13 февраля школьники 7-11 классов будут учиться дистанционно. Посещать кружки в школах им запрещено.

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, учащиеся 1-6 классов смогут ходить в школу при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. При этом одновременное посещение кружков учениками из разных классов не допускается.

Под запрет попадёт большинство спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних.

Также с 2 по 13 февраля для несовершеннолетних будут запрещены походы во все заведения общепита, кроме тех, которые расположены на вокзалах и в аэропорту, а также в учебных заведениях.

Кроме того, школьникам запретят посещать объекты торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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