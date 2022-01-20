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Автор Елена Былкина

Специалисты высказались об идее маркировать домашних животных

Общество

Зоопсихолог Мирослав Волков и зоозащитница Наталья Базаркина и в интервью Pravda. Ru оценили инициативу депутатов Госдумы маркировать кошек и собак.

Специалисты высказались об идее маркировать домашних животных

Зоопсихолог Мирослав Волков не слышал о том, чтобы граждане очень просили ввести законопроект о маркировке домашних животных. Он также скептически относится к инициативе вешать на домашних питомцев бирки или делать им клеймо.

"Насколько мне известно, бирка и клеймо — не очень совершенные способы. Вероятно, здесь речь идет именно о чипах. Потому что бирка и клеймо — что-то из сельского хозяйства. Клеймо иногда собакам ставят. Но опять же со временем оно размывается, стирается и так далее", — объяснил зоопсихолог.

Только плюсы

Минусов в законопроекте, инициированного депутатом Владимиром Бурматовым, собеседник Pravda.Ru не увидел.

"Я не знаю ни одного аргумента, который был бы против. Абсолютно ни одного. Какого-то более-менее стоящего. Потому что, во-первых, если выступать против, то это, наверняка, выступают граждане, которые не очень хорошо ухаживают за животными, боятся ответственности за это. Не более того. Чипизация стоит дешево", — выразил свою точку зрения специалист.

Безусловным плюсом от нововведения, по словам зоопсихолога, является возможность найти потерянное животное или наказать нерадивого хозяина.

"Если, предположим, вы нашли домашнее потерянное животное, стоит одну минуту найти его владельца именно потому, что считываются данные с чипа, и эти данные загружаются в систему специальную. И потом уже по данным чипам вы можете найти хозяина в любой ветеринарной клинике. И ему это животное вернуть. Если это животное попадает в приют или с ним что-то, очевидно, плохо случается, всегда можно найти ответственного за это животное, у него спросить, почему так случилось, а не иначе, как так вообще получилось и так далее", — объяснил Волков.

Специалист рассказал о ошейники-адресники, которые показали свою ненадежность. Чип (MS-Chip с номером) хорош тем, что он не может потеряться, так как вводится подкожно.

Зоопсихолог отметил, что стоимость чипирования питомцев не превышает 1500 рублей.

Сначала пусть стерилизуют

Инициатива ввести своеобразные "QR-коды" для домашних питомцев не вызвала одобрения у ведущего специалиста Московского и регионального общества защиты животных Натальи Базаркиной.

Зооактивистка уверена, что есть более важные проблемы с животными, которые надо решать.

Базаркина считает, что нормальные заводчики, которые профессионально занимаются разведением домашних животных, по собственной инициативе делают животным татуировки и чипируют их при необходимости.

Зоозащитница призвала обратить внимание на бездомных животных.

"Они сначала пусть их стерилизуют, чтобы они не нападали на людей. И чтоб бешенства не было в Москве. Пусть они лучше за этим следят, чтоб клещей не было в лесу, а то леса продали, все профукали, а теперь не знают, как с нас денег содрать", — возмущается представитель зоозащитной организации.

Наталья Баазркина не согласна с заявлением Бурматова о том, что владельцы питомцев стремятся маркировать своих любимцев.

"Вы походите на выставки, позвоните в клубы, и вам скажут, что всё это вранье", — считает зооактивистка.

Ранее стало известно, что кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учёте животных. Инициатором нововведения стал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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ВЛОГ: Чипирование собаки / Зачем чип для собак ? СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы домашние животные владимир бурматов
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