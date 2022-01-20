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Автор Елена Былкина

Садальский объяснил, для чего животных маркируют QR-кодами

Общество

Станислав Садальский подозревает, что власти пока решили провести эксперимент с QR-кодами на животных.

Садальский объяснил, для чего животных маркируют QR-кодами

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался по поводу учёта домашних животных с помощью QR-кодов. В Государственной думе предложили одарить Жучек и Мурок матричными штриховыми кодами.

"Депутат ГД Бурматов заявил о планах ввести в России учет и маркировку домашних животных. Сначала хотели маркировать всех людей (ввести QR-коды). Не получилось. В итоге решили отыграться на животных", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Свой пост актёр сопроводил кадром из киножурнала "Ералаш" с собачкой.

Подписчики активно комментировали пост звезды театра и кино.

"Дяденька, это ваша собачка!! Обожаем эту серию "Ералаша"!!!";

"Тараканов пусть оцифруют. Вот размах для бюджета";

"Он правильно делает. Так можно будет найти хозяев и в случае живодерства наказать их";

"Такое ощущение, что наши слуги народа словили кайф от цифровизации. Они уже не знают, что ещё поставить на учёт. В последнее время они клепают электронные реестры всего подряд! Теперь решили пересчитать всех кроликов и пчёл…" — писали фолловеры под постом артиста.

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Что будет, когда наличие QR кода станет обязательным? Я побывал там, где уже все так
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы госдума владимир бурматов домашние животные станислав садальский
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