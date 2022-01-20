Станислав Садальский подозревает, что власти пока решили провести эксперимент с QR-кодами на животных.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался по поводу учёта домашних животных с помощью QR-кодов. В Государственной думе предложили одарить Жучек и Мурок матричными штриховыми кодами.
"Депутат ГД Бурматов заявил о планах ввести в России учет и маркировку домашних животных. Сначала хотели маркировать всех людей (ввести QR-коды). Не получилось. В итоге решили отыграться на животных", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.
Свой пост актёр сопроводил кадром из киножурнала "Ералаш" с собачкой.
Подписчики активно комментировали пост звезды театра и кино.
"Дяденька, это ваша собачка!! Обожаем эту серию "Ералаша"!!!";
"Тараканов пусть оцифруют. Вот размах для бюджета";
"Он правильно делает. Так можно будет найти хозяев и в случае живодерства наказать их";
"Такое ощущение, что наши слуги народа словили кайф от цифровизации. Они уже не знают, что ещё поставить на учёт. В последнее время они клепают электронные реестры всего подряд! Теперь решили пересчитать всех кроликов и пчёл…" — писали фолловеры под постом артиста.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.