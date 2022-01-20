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Автор Елена Былкина

В Сети негодуют из-за роста цен на тарифы связи из-за закона Яровой

Общество

Клиенты сотовых операторов в ярости от того, что расходы на исполнение "закона Яровой" переложили на их плечи.

В Сети негодуют из-за роста цен на тарифы связи из-за закона Яровой

Операторы сотовой связи заявили о необходимости повысить цену на так называемые "архивные тарифы".

"Вымпелком", которому принадлежит бренд "Билайн", в ближайшее время поднимет на десять процентов цены на архивные тарифные планы. С февраля планирует повышение цен "МегаФон", затем — Tele2. МТС в начале января уже уведомили абонентов об увеличении тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг", — цитирует сообщение "Собеседник".

В МТС, по данным издания, объяснили, что абонентам придётся делать выбор: остаться на действующем тарифе или перейти на другой.

Увеличение стоимости услуг связи объяснили увеличением расходов на содержание и строительства сетей, а также дополнительными издержками, связанными с необходимостью исполнять "закон Яровой" по хранению данных и другую регламентацию регулятора.

Интернет-пользователи негативно отнеслись к таким нововведениям.

"Это сговор! Денег им мало, и так гребут из воздуха";

"Цены и так повышаются, и без этой новости — раз в два года примерно";

"Причём здесь капитализм. По закону Яровой, оборудование для хранения ваших действий — звонки, переписка должны храниться 6 месяцев. Сначала они побаивались поднять тарифы, а сейчас эти расходы компенсируют. Любите власть, любите и платить за её законы";

"МТС. Стоимость тарифа — 250 руб. Повышают на 10%. А уведомили о повышении на 60 руб. У них там другая арифметика что ли? Они какую школу/консерваторию заканчивали? Может в их консерватории что-то подправить надо?" — комментировали неприятную новость в Сети.

"Пакет Яровой" (также "закон Яровой") — неофициальное название пакета поправок, часть которых обязывает хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех абонентов РФ, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб. Инициатором проекта выступила депутат государственной Думы Ирина Яровая.

По "закону Яровой" операторы и провайдеры должны увеличивать ёмкость хранилищ на 15% ежегодно в течение 5 лет.

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НА ПАЛЬЦАХ: Чем грозит россиянам "пакет Яровой"?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы мтс ирина яровая
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