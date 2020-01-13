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"Мегафон" и "Билайн" объяснили,почему повышают цены

Экономика

В течение начавшейся недели сразу два российских оператора сотовой связи увеличат стоимость своих архивных тарифов.

О планах увеличения цены сообщили «Мегафон» - у них это произойдет с понедельника, начнут действовать 13 января, и «Билайн» (компания «ВымпелКом») - с четверга, 16 января. Оба оператора повышают стоимость для своих абонентов на 10%.

В «Мегафоне» поясняют, что

«новые цены вводятся с учетом роста потребления услуг и не затронут большое число абонентов».

В «ВымпелКоме» обосновывают повышение тем, что «на реализацию новых требований законодательства («пакета Яровой¹» и закона о суверенном Рунете) и развитие инфраструктуры» нужны дополнительные средства.

 МТС и Tele2 пока о повышении тарифов не объявляли.

¹ «пакет Яровой» - свод антитеррористических законов. Например, теперь сотовый оператор должен хранить трафик абонентов в течение полугода и предоставлять данные по запросу спецслужб.

 

Темы рунет тарифы билайн мегафон стоимость пакет яровой сотовые операторы
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"Мегафон" и "Билайн" объяснили,почему повышают цены
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