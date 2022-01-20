В свой первый год пребывания в Белом доме Джо Байден допустил много ляпов и досадных — порой на грани фола — ошибок. Но самым запоминающимся "поступком" россияне считают его выпад в сторону Владимира Путина.
Это выяснили специалисты мониторингового агентства Brand Analytics, проводившие анализ российских соцсетей.
Напомним, в одном из интервью американский президент на провокационный вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу убийцей, ответил утвердительно.
Согласно данным аналитиков, всего за неделю российские пользователи соцсетей обсудили это заявление более 744 тысяч раз.
Как напоминает РИА Новости, тогда "разрядить недипломатичную ситуацию смог лёгкий ответ Путина".
К слову, кроме Байдена (из международной повестки) россияне столь же активно обсуждали захват власти в Афганистане талибами*:
* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.