Чем больше всего запомнился россиянам Байден в первый год президентства

В свой первый год пребывания в Белом доме Джо Байден допустил много ляпов и досадных — порой на грани фола — ошибок. Но самым запоминающимся "поступком" россияне считают его выпад в сторону Владимира Путина.

Это выяснили специалисты мониторингового агентства Brand Analytics, проводившие анализ российских соцсетей.

Напомним, в одном из интервью американский президент на провокационный вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу убийцей, ответил утвердительно.

Согласно данным аналитиков, всего за неделю российские пользователи соцсетей обсудили это заявление более 744 тысяч раз.

Brand Analytics

Как напоминает РИА Новости, тогда "разрядить недипломатичную ситуацию смог лёгкий ответ Путина".

К слову, кроме Байдена (из международной повестки) россияне столь же активно обсуждали захват власти в Афганистане талибами*:

слово "талибы*" вошло в десятку самых обсуждаемых россиянами в 2021 году тем — оно встречается, по данным Brand Analytics, в почти 200 тысячах сообщений только за неделю, когда завершался вывод американских войск.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ

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