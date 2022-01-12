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Автор Светлана Нерадовская

Как разговаривать с телефонными мошенниками: советы прокурора Подмосковья

Общество

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин порекомендовал гражданам в телефонных разговорах с незнакомыми собеседниками быть бдительными, и не бояться задавать предполагаемым мошенниками неожиданные и неудобные вопросы.

Как разговаривать с телефонными мошенниками: советы прокурора Подмосковья

В беседе с телеканалом "360" посоветовал всем не надеяться только лишь на правоохранительные органы, но самим также думать о своей финансовой безопасности. По его мнению, в этом случае количество преступлений, совершаемых телефонными мошенниками, снизится.

Забатурин напомнил, что чаще всего мошенники притворятся сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что на имя абонента взят кредит, либо предлагают обезопасить денежные средства, переведя их на другие, "безопасные" счета.

"Мне звонили один раз, но у нас диалог не заладился, потому что они поняли, что я просто-напросто тяну время и задаю им не те типовые вопросы, к ответам на которые они готовы. Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут", — рассказал подмосковный прокурор.

Забатурин отметил, что несмотря на то, что правоохранительные органы научились раскрывать подобные преступления с использованием телекоммуникационных технологий, и кибермошенников всё чаще привлекают к уголовной ответственности, количество подобных преступлений не уменьшается.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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