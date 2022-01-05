Лео Бокерия раскрыл "местожительство" души

"Место жительства души" "вычислил" академик РАН Лео Бокерия. Легендарный российский кардиохирург нисколько не сомневается, что живёт душа в системе кровообращения:

" Когда система кровообращения останавливается, то она (душа) и уходит", — сказал президент общероссийской организации "Лига здоровья нации в интервью РИА Новости.

К слову, напомним, ранее Лео Бокерия дал россиянам совет, как продлить пребывание души в теле — увеличить срок жизни на десяток лет. Об этом подробнее — здесь.