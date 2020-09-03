Академик РАН и РАМН, кардиохирург Лео Бокерия посоветовал россиянам, как продлить жизнь на 10-12 лет.
"Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет. У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни", — рассказал президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия.
Академик посетил стенды с медицинской и прочей литературой на Московской международной книжной ярмарке. Отвечая на вопросы СМИ о здоровом образе жизни, он посоветовал начинать с обычной ходьбы.
"Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше", — отметил Бокерия.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.