EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Девушка Хованского рассказала, как он отпраздновал Новый год

Общество

Девушка блогера Юрия Хованского*, которого заподозрили в оправдании и пропаганде терроризма, Мария Нелюбова рассказала, как рэпер отметил Новый год. В этот день Хованский ел любимый салат и смотрел картину "Иван Васильевич меняет профессию".

Девушка Хованского рассказала, как он отпраздновал Новый год

"Новый год мы встретили скромно, без увеселительных мероприятий, ведь Юре после 18 нельзя покидать дом. В гости заглянула Юрина мама, справляли с ней. Был любимый Юрин салат из ананасов и шампиньонов", — заявила Нелюбова, слова которой цитирует Газета.Ru.

Также возлюбленная Хованского рассказала, что этот праздник прошёл лучше, чем ожидалось, поскольку блогера могли оставить в следственном изоляторе. При этом Нелюбова подчеркнула, что разбирательство по делу рэпера ещё не закончилось, из-за чего настроение в Новый год нельзя назвать оптимистическим. Девушка выразила надежду на нынешний год без заключения Хованского.

Ранее рэпер Роман Чумаков прокомментировал решение петербургского суда выпустить Хованского из СИЗО. По словам Жигана, лишение свободы могло стать уроком для блогера.

"Чтобы он больше не писал всякую ересь, не писал всякие песни дебильные и думал, прежде чем что-то сказать. А так, конечно, по-человечески было его очень жалко", — сказал Чумаков в беседе с Pravda.Ru.

* Юрий Хованский внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

[Видео]: Задержание Хованского и первый допрос
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы юрий хованский
Новости
Девушка Хованского рассказала, как он отпраздновал Новый год
Песков отреагировал на подозрения пользователей соцсетей о Путине в бронежилете
В Минздраве рассказали о состоянии туристов из РФ, попавших в ДТП в Белоруссии
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры
Чем может закончиться бессимптомный COVID-19
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
РФ, КНР, Великобритания, США и Франция заявили о недопустимости ядерной войны
В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева
Последние материалы
Девушка Хованского рассказала, как он отпраздновал Новый год
Песков отреагировал на подозрения пользователей соцсетей о Путине в бронежилете
В Минздраве рассказали о состоянии туристов из РФ, попавших в ДТП в Белоруссии
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры
Чем может закончиться бессимптомный COVID-19
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
РФ, КНР, Великобритания, США и Франция заявили о недопустимости ядерной войны
В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Верка Сердючка рассказала о дорогом подарке от российского олигарха Романа Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Красота
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Шоу-бизнес
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Происшествия
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников