Девушка Хованского рассказала, как он отпраздновал Новый год

Девушка блогера Юрия Хованского*, которого заподозрили в оправдании и пропаганде терроризма, Мария Нелюбова рассказала, как рэпер отметил Новый год. В этот день Хованский ел любимый салат и смотрел картину "Иван Васильевич меняет профессию".

"Новый год мы встретили скромно, без увеселительных мероприятий, ведь Юре после 18 нельзя покидать дом. В гости заглянула Юрина мама, справляли с ней. Был любимый Юрин салат из ананасов и шампиньонов", — заявила Нелюбова, слова которой цитирует Газета.Ru.

Также возлюбленная Хованского рассказала, что этот праздник прошёл лучше, чем ожидалось, поскольку блогера могли оставить в следственном изоляторе. При этом Нелюбова подчеркнула, что разбирательство по делу рэпера ещё не закончилось, из-за чего настроение в Новый год нельзя назвать оптимистическим. Девушка выразила надежду на нынешний год без заключения Хованского.

Ранее рэпер Роман Чумаков прокомментировал решение петербургского суда выпустить Хованского из СИЗО. По словам Жигана, лишение свободы могло стать уроком для блогера.

"Чтобы он больше не писал всякую ересь, не писал всякие песни дебильные и думал, прежде чем что-то сказать. А так, конечно, по-человечески было его очень жалко", — сказал Чумаков в беседе с Pravda.Ru.

* Юрий Хованский внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

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