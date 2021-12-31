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Автор Екатерина Широкова

Путин ответил на письмо девятилетней сирийской девочки

Общество

Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии передали новогоднее письмо от президента России Владимира Путина девятилетней девочке Иман Али. Школьнице его вручили Дед Мороз и Снегурочка.

Путин ответил на письмо девятилетней сирийской девочки

Российский лидер поздравил Иман с наступающим Новым годом и похвалил за желание помочь своей стране достичь мира.

"Твоё письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нём — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсёстрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам… Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям — благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!", — цитирует строки написанные президентом РИА Новости.

Это уже второе письмо, которое девочка присылает Владимиру Путину. В своих записях, адресованных президенту, она рассказывает, что мечтает стать военным врачом и помогать людям.

В этот раз девочку пригласили на военную базу Хмеймим в подразделение военных медиков. Иман разрешили в игровой форме обследовать условного пациента и сделать перевязки.

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