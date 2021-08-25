"Меня тронули ваши слова": сирийская девочка получила от Путина письмо и подарки

Ранее девочка отправила рисунок и письмо со словами благодарности российскому президенту.

На торжественном приеме, прошедшем в посольстве РФ в САР, девятилетнаяя сирийская девочка Иман Али получила подарки и письмо от Владимира Путина.

Ранее девочка отправила рисунок и письмо со словами благодарности российскому президенту.

В тексте письма, которое зачитал замначальника генштаба Минобороны РФ Александр Чайко, Путин отмечает, что его "очень тронули" искренние слова благодарности и уважения, свидетельствующие о том, что "каждый ребенок мечтает о ясном небе":

Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее.

В подарок от президента России Иман Али получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

Советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов заявил, что девочка может стать дипломатом, ведь у нее "есть все задатки", и она проделала большую "дипломатическую работу", отправив письмо президенту России.

Сама Иман Али сообщила, что недавно побывала в Москве, и ей там очень понравилось. Девочка изучает русский язык в образовательном центре Латакии и очень любит Россию и ее культуру.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Владимир Путин поручил выплатить по 15 тысяч рублей российским силовикам.

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