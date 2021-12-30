В Хабаровске ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники

В Хабаровске запретили запускать фейерверки в местах сбора большого количества людей, включая главную площадь города. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

"Утвержденных точек для салютов в городе в этом году нет. Запускать фейерверки не будут в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены в том числе на главной городской площадке в парке "Динамо", — говорится в сообщении.

Как рассказал глава службы по сотрудничеству с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин, вычислить нарушителей этого постановления можно будет при помощи камер системы "Безопасный город", которые "умеют" распознавать лица.

"Так как это место не предназначено для фейерверков, по отношению к тем, кто будет пускать салюты, возможно применение административной и даже уголовной ответственности, если произойдет возгорание или причинение вреда здоровью", — подчеркнул Бачурин.

Начиная с 30 декабря спасатели города будут трудиться в особом режиме, который продлится все новогодние праздники. Режим же повышенной готовности по приказу мэрии введён в Хабаровске с 9 часов 31 декабря.

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