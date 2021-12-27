Сергей Зверев напомнил о вреде пиротехники для экологии

Стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал, в чём заключается вред фейерверков, которые массово используются в новогодние праздники.

"При взрывании фейерверки выделяют тяжёлые металлы: алюминий, нитрат бария, соединения меди. Перечислять можно долго. Не сказать, что это фатально, но хорошего тоже мало. К коктейлю из тяжёлых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители", — написал Зверев в своём Instagram.

Стилист напомнил, что при запуске фейерверков выделяется много углекислого газа, а оглушительные залпы смертельно пугают птиц и зверей. Экоактивист добавил, что использованные фейерверки люди часто не убирают за собой, а бросают на улице.

Помимо этого, Зверев предупредил, что некачественные салюты несут с собой угрозу здоровью и жизни граждан, потому что легко могут взорваться прямо в руках и серьёзно травмировать. К таким же печальным последствиям, по словам стилиста, приводит неправильное использование пиротехники.

Подписчики согласились с доводами Зверева против фейерверков, назвав его "красавцем и умницей с большим сердцем".

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