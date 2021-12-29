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В Госдуме предложили меры борьбы с пытками в учреждениях ФСИН

Общество

Решению проблемы издевательств над заключёнными в учреждениях ФСИН может способствовать усиление контроля за администрацией колоний и тюрем, зачастую выступающих инициаторами пыток, заявил в беседе с Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

В Госдуме предложили меры борьбы с пытками в учреждениях ФСИН

"Пытки эти учиняются по инициативе чаще всего администрации… И дальше это руками осуждённых делается. Вот дело в чём, проблема", — подчеркнул депутат.

По его мнению, для решения этой проблемы требуется, в частности, повышение прокурорского надзора в учреждениях ФСИН.

"Необходимо прокурорский надзор, конечно, в значительной мере повысить: его уровень, роль, прежде всего. Предоставить, ещё раз говорю, право на возбуждение уголовных дел", — сказал Синельщиков.

Он указал также на необходимость усиления оперативной работы со стороны ФСИН среди своих сотрудников. По мнению Синельщикова, ведомство должно оперативными путями через "свою внутреннюю разведку" вычислять тех, кто причастен к пыткам.

"Не секрет, что занимаются тем, что мы сейчас называем с вами пытками, обычно одни те же лица. … Есть такие, которые просто получают от этого удовлетворение", — отметил парламентарий, подчеркнув, что ФСИН должна совершенствовать работу службы собственной безопасности.

Синельщиков заявил о необходимости изменения ситуации во ФСИН, руководители подразделений которой в настоящее время не заинтересованы в выявлении фактов пыток.

"Скажем прямо, на сегодня руководители всех уровней, чем выше, наверное, тем ярче проявляется, не заинтересованы в выявлении таких фактов", — сказал депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. До этого покинул свой пост глава ведомства Александр Калашников. Отставки произошли после вскрывшихся фактов пыток в учреждениях ФСИН.

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Названо решение, которое положит конец жутким пыткам во ФСИН
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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