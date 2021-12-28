Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Президентский указ вступает в силу со дня его подписания.
В 2012 году Анатолий Якунин стал руководителем ГУ МВД России по Москве. В 2016 году он стал главой оперативного управления МВД России. В 2020 году Якунина назначили на должность замдиректора ФСИН России.
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