С точки зрения экологии, безусловно, в новогодние праздники лучше наряжать искусственную ёлку, однако если рассматривать вопрос здоровья, — в выигрыше живая ель, заявил врач-дезинсектолог Николай Дубинин.
Как отметил врач, настоящая лесная красавица работает как сорбент для воздуха в квартире, улучшает микроклимат и благоприятно влияет на здоровье жильцов.
"Живые ели опосредованно могут улучшать аллергический статус. Если, конечно, нет аллергии на хвойные растения. Но такие реакции обычно имеют место именно в сезон и на пыльцу деревьев. Хвоя елей содержит фитонциды и, таким образом, косвенно очищает воздух от вредных бактерий", — рассказал Дубинин "Лайфу".
Однако врач призвал не отказываться и от искусственных деревьев, а просто с умом выбирать качественный продукт. Первый и главный показатель безопасности — запах. Если пластик имеет отталкивающий, "химозный" шлейф, то лучше такое дерево домой не заносить. Вероятно, что в нём огромное количество фенолов.
"Для экологии искусственные ели выгоднее: одна искусственная спасает десятки своих живых сестёр", — резюмировал врач.
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