Врач-дезинсектолог Дубинин рассказал о преимуществе живой новогодней ёлки

С точки зрения экологии, безусловно, в новогодние праздники лучше наряжать искусственную ёлку, однако если рассматривать вопрос здоровья, — в выигрыше живая ель, заявил врач-дезинсектолог Николай Дубинин.

Как отметил врач, настоящая лесная красавица работает как сорбент для воздуха в квартире, улучшает микроклимат и благоприятно влияет на здоровье жильцов.

"Живые ели опосредованно могут улучшать аллергический статус. Если, конечно, нет аллергии на хвойные растения. Но такие реакции обычно имеют место именно в сезон и на пыльцу деревьев. Хвоя елей содержит фитонциды и, таким образом, косвенно очищает воздух от вредных бактерий", — рассказал Дубинин "Лайфу".

Однако врач призвал не отказываться и от искусственных деревьев, а просто с умом выбирать качественный продукт. Первый и главный показатель безопасности — запах. Если пластик имеет отталкивающий, "химозный" шлейф, то лучше такое дерево домой не заносить. Вероятно, что в нём огромное количество фенолов.

"Для экологии искусственные ели выгоднее: одна искусственная спасает десятки своих живых сестёр", — резюмировал врач.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.