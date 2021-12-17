Экозащитница рассказала, какая ёлка меньше навредит природе

Одни жители нашей страны предпочитают искусственную ёлку, в то время как другие хотят наряжать живое дерево. При этом люди часто объясняют свой выбор заботой об окружающей среде. Специалист экологического движения "Раздельный сбор" Анна Гаркуша объяснила, какая ель безопаснее для природы.

Эксперт заявила, что самое главное правильно использовать и утилизировать ёлку. Гаркуша предпочла искусственное дерево, однако подчеркнула: купила его 15 лет назад. Если бы в семье решили покупать живую ель каждый код, срубили бы 15 деревьев, отметила специалист.

Как сказала экозащитница, новогодняя ёлка является символом. Его можно сделать, если повесить гирлянды или создать инсталляцию из украшений, сообщила Гаркуша. Она также напомнила, что в некоторых странах во время праздника наряжают пальмы.

"Смысл в том, чтобы с помощью украшений создать атмосферу праздника. В крайнем случае можно использовать еловые ветви, для этого необязательно рубить дерево. Если мы хотим как-то действительно улучшить экологическую обстановку, надо искать новые пути и методы", — подчеркнула эксперт, слова которой приводит ФАН.

Ранее врач Екатерина Коротеева объяснила, как выбрать безопасную для здоровья ёлку. По данным специалиста, лучше покупать искусственную ель, поскольку настоящие деревья обладают запахом, из-за которого могут возникнуть аллергические реакции.

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