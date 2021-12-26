Выдачу электронных паспортов в РФ планируют начать с 2023 года

Выдачу электронных паспортов гражданам РФ планируется начать с 2023 года. Об этом сообщила начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

"Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года", — цитирует заявление Казаковой "МВД-медиа".

По словам представителя МВД, паспорт нового образца будет представлять собой пластиковую карту с носителем информации.

Электронные паспорта будут выдаваться россиянам с 14 лет по их желанию. Приоритетный порядок получения документа нового образца не предусмотрен.

Казакова отметила, что у электронного паспорта, с юридической точки зрения, будет такой же статус, как у бумажного.

Представитель МВД заявила, что объём выдачи электронных паспортов будет зависеть в первую очередь от востребованности этого формата документа у россиян.

"По нашим прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч", — сказала Казакова.

По её словам, сейчас МВД и Минцифры РФ, а также другие госорганы готовят поэтапное введение электронных паспортов в стране. Идёт проработка требований к порядку их выдачи и оформления.

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