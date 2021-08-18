Решение о замене паспортов смарт-картами в РФ могут принять до конца года

Решение о замене в России бумажных паспортов смарт-картами предполагается принять до конца 2021 года, заявил телеканалу "Россия 24" министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", — сказал глава министерства.

По его словам, бумажные паспорта необходимо заменить более современным форматом документа, каким является смарт-карта.

Максут Шадаев рассказал также, что у Минцифры есть задача дать россиянам возможность иметь в своих телефонах копии цифровых паспортов в виде QR-кода.

В российском МВД сообщили РИА Новости, что в Москве выдачу паспортов нового образца предполагается начать с декабря 2021 года. В регионах их начнут выдавать по мере технической готовности, которую определит российское правительство, однако не позднее, чем с июля 2023 года.

Как рассказали в ведомстве, новые электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук владельца. Кроме того, по его желанию в документ может быть добавлена электронная подпись.

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