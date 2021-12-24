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Органы опёки не нашли условия жизни 9-летней Алисы Тепляковой угрожающими

Общество

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова, органы опёки пока не видят угрозы здоровью и жизни 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой. При этом омбудсмен собирается попросить «ответственных лиц» оценить возможные социально-правовые риски для этого ребёнка.

Органы опёки не нашли условия жизни 9-летней Алисы Тепляковой угрожающими

"По имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой, не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка. Алисе и всей семье при желании родителей могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети Семейных центров столицы. Что касается оценки психологического состояния девочки, то осуществлена она может быть только специалистами в рамках психолого-педагогического обследования. Его проведение возможно в двух ситуациях: при согласии родителей несовершеннолетней либо на основании судебного решения", - сообщила омбудсмен, слова которой передаёт пресс-служба.

Уполномоченный пояснила, что конкретно такого рода инциденты не прописаны в законодательстве, поэтому урегулированием ситуации должны заниматься сами стороны образовательного процесса, или прочие компетентные органы, в том числе суд.
 
Львова-Белова добавила, что руководство учебного заведения должно индивидуально подойти к ситуации Алисы, и, возможно, дополнить имеющийся стандартный договор, заключённый между ВУЗом и её родителями, новыми пунктами, учитывающими «уникальность события в полной мере».
 
Львова-Белова уточнила, что ситуация с Алисой Тепляковой остаётся «на её личном контроле».
 
Во вторник стало известно, что отец Алисы Тепляковой не смог спокойно дождаться окончания экзамена у дочери на посту охране, где должен был, и попытался прорваться в университет с криками и скандалом, попытавшись напасть на завкафедрой. Сотрудники ВУЗа были вынуждены вызвать полицию для того, чтобы утихомирить отца девочки.
 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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