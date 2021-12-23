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Историк сравнил русских и англосакских колонизаторов

Общество

570 лет назад Московская Русь назначила первого наместника на Урале, по сути, русские колонизировали этот суровый край.

Историк сравнил русских и англосакских колонизаторов

Уместны ли здесь аналогии с англосаксонской колонизацией Америки? Об этом "Аргументам недели" рассказал научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра РАН Павел Корчагин.

— В последнее время часто приходится в разных изданиях видеть сравнение "колонизации" Урала и Америки. Причём, утверждается, что "хорошие" русские причиняли коренным народам в основном добро, а "плохие" англосаксы занимались истреблением индейцев. Так ли это?

— Русские и англосаксы на самом деле явили миру разные модели колонизации. При этом нельзя определить: кто из них хороший, а кто — плохой. У истории нет таких категорий. Она "оценивает" исключительно материальные выгоды.

Британская колонизация пришлась на эпоху становления капитализма. Англосаксам нужны были территории и ресурсы, а население скорее мешало, если его, конечно, не удавалось заставить работать. Как негров. Индейцев — не заставили. Поэтому появились резервации и туземцев стали уничтожать.

У русских же всё было иначе. Колонизация Урала (как севера и Сибири) проходила во времена феодализма. Казне нужны были налогоплательщики. А значит, "туземцев" стоило беречь. Коренное население при московском режиме росло — верный признак, что колониального угнетения не было. От охотника требовали двух соболей в год — это совсем не много.

— То есть, русские совсем не проливали крови уральских туземцев?

— Совсем. Религию только разрушали. Русские вырубали священные для народа коми берёзы и жгли идолов, тем самым разрушая их мировоззрение, а на освободившееся место предлагали христианского Бога.

Так что, нам — русским, в отличие от англосаксов каяться не в чем.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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