Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену

Заслуженный учитель РФ и доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил, что учителям-антипрививочникам можно быстро найти замену. Нельзя допускать их к занятиям, это техника безопасности, добавил он.

В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил, что педагоги, которые выступают против вакцинации в нынешней эпидемиологической обстановке, автоматически становятся источниками заражения.

"У меня все привитые. Потому мы просто не допускаем. Это техника безопасности. Если учитель будет источником заражения, ему быстро найдут замену. Когда на чаше весов здоровье, безопасность и прохождение программ — я делаю выбор в сторону здоровья и безопасности. Поэтому если один человек упёрся, то это его проблемы", — высказался Ямбург.

Он также рассказал, что ему уже приходилось сталкиваться со смертью людей, которые тяжело болели коронавирусом и "сгорели в считанные дни". Педагог чётко обозначил свою позицию, сказав, что вакцинация населения против различных инфекций — это устоявшаяся практика, которую он полностью поддерживает.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишить бесплатного медицинского обслуживания депутатов-антипрививочников.

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