EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чумаков оценил перспективы разработки прививки от всех штаммов COVID-19
Автоэксперт оценил законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Власти Японии обеспокоены: растет число заражённых COVID-19 на базе ВМС США
На Украине Зеленского попросили переименовать Россию в "Московию"
Под Саратовом в овраге обнаружили замёрзших раздетых детей, один ребёнок жив
Китайцы призвали Россию возродить Организацию Варшавского договора
Петербург не готов к очередной метели
Отопительный сезон на Украине пройдёт спокойно, заявил Шмыгаль
Лукашенко: несколько человек задержали за попытки терактов в Белоруссии

Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену

Общество

Заслуженный учитель РФ и доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил, что учителям-антипрививочникам можно быстро найти замену. Нельзя допускать их к занятиям, это техника безопасности, добавил он.

Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену

В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил, что педагоги, которые выступают против вакцинации в нынешней эпидемиологической обстановке, автоматически становятся источниками заражения.

"У меня все привитые. Потому мы просто не допускаем. Это техника безопасности. Если учитель будет источником заражения, ему быстро найдут замену. Когда на чаше весов здоровье, безопасность и прохождение программ — я делаю выбор в сторону здоровья и безопасности. Поэтому если один человек упёрся, то это его проблемы", — высказался Ямбург.

Он также рассказал, что ему уже приходилось сталкиваться со смертью людей, которые тяжело болели коронавирусом и "сгорели в считанные дни". Педагог чётко обозначил свою позицию, сказав, что вакцинация населения против различных инфекций — это устоявшаяся практика, которую он полностью поддерживает.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишить бесплатного медицинского обслуживания депутатов-антипрививочников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог рассказал, что его настораживает в вакцинах
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Григорий Лепс отметил развод в Италии
В Госдуме оценили жалобу "Нафтогаза" на "Газпром": Украину никто не спрашивает
Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену
Дайте миру шанс: Западу пора принять реальность такой, какая она есть
Чумаков оценил перспективы разработки прививки от всех штаммов COVID-19
Автоэксперт оценил законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Власти Японии обеспокоены: растет число заражённых COVID-19 на базе ВМС США
На Украине Зеленского попросили переименовать Россию в "Московию"
Под Саратовом в овраге обнаружили замёрзших раздетых детей, один ребёнок жив
Латвия, Литва и Эстония нашли летальное оружие для сдерживания России
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Усам Оздемиров Дайте миру шанс: Западу пора принять реальность такой, какая она есть Усам Оздемиров Любовь Степушова Геноцида не было, Арцах не наш: Армении никогда не стать Великой Любовь Степушова Александр Артамонов НАТО готовит провокацию в Донбассе? Тревожные сигналы Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников