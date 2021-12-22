EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдепе ответили на заявление Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе
"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу на 22 декабря
Зачем подозреваемый в поджоге "Ленты" сделал это, объяснила его мать
Дипломат Мельник: Германия часто игнорирует интересы и просьбы Украины
Политолог: решения о введении Киевом санкций против РФ принимает не Зеленский
Синоптик Тишковец рассказал о самой холодной ночи в Москве за последние 54 года
Военного, пропавшего после схода лавины в Южной Осетии, помогают искать кинологи
В Пентагоне опровергли слова Шойгу о химоружии на востоке Украины
Вирусолог объяснил, почему в России "плохи дела" с коронавирусом

Врач-диетолог рассказала,чем опасны любые диеты зимой

Общество

Зима - время года, когда сидеть на диетах опасно для жизни и здоровья. Почему — "Народным новостям" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Врач-диетолог рассказала,чем опасны любые диеты зимой

По её словам, именно в холода организму необходимо сбалансированное питание. А ни на одной диете его быть не может.

"Из-за резких ограничений в еде в организме увеличивается дефицит железа, нарушается работа гормонов. А зимой ещё и витамин D у всех в дефиците — солнца-то нету. Вот поэтому диета зимой опасна, как никогда", — уверена диетолог.

Кроме того, особо подчеркнула собеседница издания, "зимнее похудение чревато снижением сопротивляемости организма перед инфекциями".

"Если человек будет есть очень редуцированно и неграмотно, лишая себя калорий и микроэлементов, есть шанс на морозе просто окоченеть.

Зимой надо есть сало. В нём есть арахидоновая кислота, которая стимулирует выработку иммунитета. При этом, сало является менее калорийным продуктом, чем растительное масло", — рекомендует доктор Мухина.

Что ещё надо есть зимой

По словам врача, зимой организму нужен белок. И не только из куриной грудки:

"Важно использовать куриную кожу, так как она содержит большое количество эластина, коллагена и питательных веществ. Грудка же — самая "бедная" на микроэлементы часть курицы".

А ещё зимой на столе обязательно должны быть наваристые супы, холодцы и студни — всё, что даёт организму энергию.

И, конечно, надо пить много горячих напитков. Любых. Главное — горячих. Потому что горячая вода — мощное желчегонное средство, она улучшает работу печени и поджелудочной железы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Диеты против рака - это мифы
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Зачем подозреваемый в поджоге "Ленты" сделал это, объяснила его мать
Дипломат Мельник: Германия часто игнорирует интересы и просьбы Украины
Инновации Грефа "добьют" образование как сферу услуг или выведут его из тупика?
Синоптик Тишковец рассказал о самой холодной ночи в Москве за последние 54 года
Политолог: решения о введении Киевом санкций против РФ принимает не Зеленский
Глава Чечни пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Военного, пропавшего после схода лавины в Южной Осетии, помогают искать кинологи
Спорить бесполезно: психфак МГУ пойдёт навстречу пожеланиям папы Тепляковой
В Пентагоне опровергли слова Шойгу о химоружии на востоке Украины
Вирусолог объяснил, почему в России "плохи дела" с коронавирусом
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Происшествия
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Мир. Новости мира
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников