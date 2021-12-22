Врач-диетолог рассказала,чем опасны любые диеты зимой

Зима - время года, когда сидеть на диетах опасно для жизни и здоровья. Почему — "Народным новостям" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По её словам, именно в холода организму необходимо сбалансированное питание. А ни на одной диете его быть не может.

"Из-за резких ограничений в еде в организме увеличивается дефицит железа, нарушается работа гормонов. А зимой ещё и витамин D у всех в дефиците — солнца-то нету. Вот поэтому диета зимой опасна, как никогда", — уверена диетолог.

Кроме того, особо подчеркнула собеседница издания, "зимнее похудение чревато снижением сопротивляемости организма перед инфекциями".

"Если человек будет есть очень редуцированно и неграмотно, лишая себя калорий и микроэлементов, есть шанс на морозе просто окоченеть. Зимой надо есть сало. В нём есть арахидоновая кислота, которая стимулирует выработку иммунитета. При этом, сало является менее калорийным продуктом, чем растительное масло", — рекомендует доктор Мухина.

Что ещё надо есть зимой

По словам врача, зимой организму нужен белок. И не только из куриной грудки:

"Важно использовать куриную кожу, так как она содержит большое количество эластина, коллагена и питательных веществ. Грудка же — самая "бедная" на микроэлементы часть курицы".

А ещё зимой на столе обязательно должны быть наваристые супы, холодцы и студни — всё, что даёт организму энергию.

И, конечно, надо пить много горячих напитков. Любых. Главное — горячих. Потому что горячая вода — мощное желчегонное средство, она улучшает работу печени и поджелудочной железы.

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