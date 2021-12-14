В Германии был с позором задержан невакцинированный Дед Мороз

В городе Штральзунд, в Германии, полицейскими был задержан Дед Мороз, у которого на шубе красовалась агитационная табличка с призывом не делать прививки. Рождественский персонаж отказался предъявить стражам порядка сертификат о вакцинации, после чего и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дед Мороз пытался агитировать жителей против вакцинации на главной городской площади, во время подготовки к рождественской ярмарке. Задержание агитатора произошло на глазах горожан, которые наблюдали за происходящим с возмущёнными криками "Позор!".

Несмотря на то, что сотрудники полиции просили местных жителей не снимать задержание на телефоны, они всё равно продолжали это делать.

В Германии выражают беспокойство текущей эпидемиологической ситуацией. В немецком Минздраве уверены, что, помимо вакцинации, для защиты здоровья граждан необходима также своевременная ревакцинация.

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