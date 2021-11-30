Немецкий эпидемиолог Гюнтер Кампф раскритиковал теорию о том, что COVID-19 в настоящее время представляет собой "пандемию непривитых”.
"Идея о том, что непривитые люди угрожают вакцинированным, слишком проста”, — отмечает Кампф в статье для журнала "Ланцет", в которой привёл ряд доказательств того, что вакцинированные лица продолжают играть важную роль в передаче коронавируса.
Эпидемиолог в своих выкладках опирается на статистику США и Германии, как наиболее пострадавших стран с наибольшим процентом привитых граждан.
"В апреле в Соединенных Штатах было
В Германии 55,4% симптоматических случаев COVID-19 среди пациентов в возрасте 60 лет и старше были полностью вакцинированными лицами", — пишет Кампф.
"Я призываю высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества”, — сказал учёный.
Он отметил, что вакцинированные могут способствовать развитию вариантов вируса и фактически могут ускорить распространение COVID, изменив свое поведение после получения прививок.
"Вакцинированные люди обычно ведут себя более рискованно, у них больше контактов, они чаще ходят на концерты и вечеринки, -пояснил эпидемиолог. — Они больше не тестируются и не помещаются на карантин. Это карт-бланш для почти нормальной общественной жизни. Если они заражаются, у них часто нет или только легкие симптомы, и поэтому они не распознают свою инфекцию или распознают ее слишком поздно. В результате общее число заражений растёт".
К слову, главред американского портала о здоровье в чём-то солидарен с немецким эпидемиологом, хотя и придерживается более радикального взгляда на пандемию:
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Отказ от ответственности: этот контент отражает личную позицию Гюнтера Кампфа. Его публикация на данном ресурсе носит исключительно ознакомительный характер и не означает согласия редакции с содержанием. Данный текст никоим образом нельзя расценивать как квалифицированное медицинское заключение, а потому относиться к нему нужно с определённой долей скептицизма. Для получения дополнительной и точной информации всегда консультируйтесь со специалистом.
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