Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”

Немецкий эпидемиолог Гюнтер Кампф раскритиковал теорию о том, что COVID-19 в настоящее время представляет собой "пандемию непривитых”.

"Идея о том, что непривитые люди угрожают вакцинированным, слишком проста”, — отмечает Кампф в статье для журнала "Ланцет", в которой привёл ряд доказательств того, что вакцинированные лица продолжают играть важную роль в передаче коронавируса.

Эпидемиолог в своих выкладках опирается на статистику США и Германии, как наиболее пострадавших стран с наибольшим процентом привитых граждан.

"В апреле в Соединенных Штатах было

зарегистрировано 10 262 случая заболевания COVID-19 среди вакцинированных людей,

из них 7537 (73,4%) имели симптомы,

995 (9,7 %) были госпитализированы,

160 (1,6 %) умерли.

В Германии 55,4% симптоматических случаев COVID-19 среди пациентов в возрасте 60 лет и старше были полностью вакцинированными лицами", — пишет Кампф. "Я призываю высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества”, — сказал учёный.

Он отметил, что вакцинированные могут способствовать развитию вариантов вируса и фактически могут ускорить распространение COVID, изменив свое поведение после получения прививок.

"Вакцинированные люди обычно ведут себя более рискованно, у них больше контактов, они чаще ходят на концерты и вечеринки, -пояснил эпидемиолог. — Они больше не тестируются и не помещаются на карантин. Это карт-бланш для почти нормальной общественной жизни. Если они заражаются, у них часто нет или только легкие симптомы, и поэтому они не распознают свою инфекцию или распознают ее слишком поздно. В результате общее число заражений растёт".

К слову, главред американского портала о здоровье в чём-то солидарен с немецким эпидемиологом, хотя и придерживается более радикального взгляда на пандемию:

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Отказ от ответственности: этот контент отражает личную позицию Гюнтера Кампфа. Его публикация на данном ресурсе носит исключительно ознакомительный характер и не означает согласия редакции с содержанием. Данный текст никоим образом нельзя расценивать как квалифицированное медицинское заключение, а потому относиться к нему нужно с определённой долей скептицизма. Для получения дополнительной и точной информации всегда консультируйтесь со специалистом.

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