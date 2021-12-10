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Генетик Симаков: почему отцовский инстинкт не предусмотрен природой

Общество

Если с материнским инстинктом более или менее понятно, что он приходит с рождением малыша, а у многих женщин — когда ребёнок ещё находится в утробе, — то с отцовским всё сложнее. В беседе с Pravda.Ru генетик Юрий Симаков рассказал, почему у родителя могут не проснуться чувства к своему чаду и что с этим делать.

Отцовский инстинкт: существует ли и он и где обитает?

По словам генетика, отцовский инстинкт — это процесс воспитания и желания. Как подчеркнул Симаков, если мужчина никак не участвует в жизни ребёнка, то и инстинкту взяться неоткуда.

В отличие от матерей, у которых природой заложен специальный гормон.

"У мужчин не выделяется такого гормона материнства. Гормон, предположим, окситоцин, который вырабатывается в больших количествах у женщины. Делают опыты физиологи: достаточно сделать инъекцию этого гормона, он проявится и у мужчины", — пояснил генетик.

По словам Симакова, если говорить об опытах, то в некоторых случаях женский гормон может даже сделать из мужчины "кормящую мать". Правда, кроме инстинкта, появятся и другие отличительные женские черты.

отец, дети, семья
 

"Если мужчине ввести гормоны материнства — окситоцин, пролактин, то у него могут даже молочные железы развиться. Он даже может ребёнка выкармливать. Это только гормональное воздействие может привести и сравнять родительские инстинкты", — резюмировал генетик.

Правда, сколько отцов, могут быть согласны на такого рода "добычи" инстинкта, эксперт не уточнил. Как подчеркнул Симаков, большая часть мужчин начинает постепенно любить ребёнка за счёт схожести с ним самим.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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