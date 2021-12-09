Кому из россиян поступят выплаты в 100 тысяч рублей после 14 декабря

14 декабря в России состоится очередной розыгрыш среди тех россиян, которые прошли вакцинацию. По информации сайта проекта "Бонус за здоровье", будут разыграны денежные призы по 100 тысяч рублей.

Победители будут выбраны случайным образом, посредством случайной выборки компьютером. Свой выигрыш победители смогут получить на карту "Мир" — для этого участник розыгрыша должен указать её номер в своём личном кабинете на сайте Госуслуг.

Инициатором розыгрыша выступает правительство РФ. Первый этап прошёл 1 сентября. Всего за время её проведения должны быть определены 500 победителей, каждому из которых от государства будет переведено по 100 тысяч рублей.

Участниками лотереи автоматически становятся граждане России, которым уже исполнилось 18 лет и которые сделали прививку любой вакциной, зарегистрированной в РФ — "Спутником V", "Спутником Лайт", "КовиВаком", "ЭпиВакКороной".

Лотерейным билетом в данном случае становится сертификат о полной вакцинации, который появляется в лином кабинете гражданина после второй прививки (прохождения полного курса вакцинации).

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