В Москве завершился Всероссийский образовательный форум студенческих СМИ

3-4 декабря в Москве и области прошёл Всероссийский образовательный форум студенческих СМИ. Мероприятие организовало Минобрнауки России для участников проекта "Молодёжный медиацентр при Минобрнауки России". На мероприятие были приглашены как иностранные, так и отечественные студенты из 82 российских вузов и 36 регионов.
Студенческий журнал МГИМО "Международник", который был представлен постоянным автором Анной Соколовой, вышел в финал и получил специальную грамоту.
В программе форума были мастер-классы, интеллектуальные игры и квизы, подготовка и защита проектов. Первый день форума прошёл в подмосковных Химках, а также в нескольких московских ВУЗах.
Будущие акулы пера смогли перенять опыт у маститых профессионалов. Среди приглашенных специалистов были:
Студенты узнали об эволюции медиа, продвижении в соцсетях, особенностях взаимодействия с аудиторией и прочее.
После каждого мастер-класса студенты получали от руководителя проекта Мадины Мираковой домашнее задание. К утру участникам проекта "Молодёжный медиацентр при Минобрнауки России" необходимо было создать свой медиапроект, который должен был быть представлен перед жюри.
Главная задача форума — объединить студентов, которые увлекаются журналистикой, — была достигнута в полной мере. Уже сейчас идут разговоры о новых подобных встречах.
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