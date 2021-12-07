Попова: штамм "омикрон" выявляется лишь со вторых суток

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, которые возвращаются из других стран, сначала сдают отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19, а потом их госпитализируют.

По словам Поповой, в течение первых суток приехавшие из-за рубежа россияне не дают положительных тестов на коронавирус, и только со вторых суток выясняется, что они заражены.

"Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов", — цитирует чиновницу РИА Новости.

Руководитель ведомства призвала туристов проверяться на коронавирус повторно. Она добавила, что Роспотребнадзор ужесточил контроль на пунктах пропуска в России из-за распространения нового варианта COVID-19.

Ранее у двух граждан РФ, прилетевших в Россию из ЮАР, был выявлен омикрон-штамм коронавируса. Теперь все россияне, которые возвращаются домой из южноафриканских республик, должны пройти экспресс-тест в аэропорту, а потом их помещают в обсерваторы, где каждый день тестируют на коронавирус.

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