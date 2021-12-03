Роспотребнадзор: подцепив COVID, человек остаётся заразным три месяца

Пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными более трех месяцев после инфицирования, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя ситуацию с коронавирусом в России.

"Вирус, по наблюдениям, способен заражать более 100 дней, — сказала Попова в интервью радио КП. — Это данные последних исследований. И, конечно, ни один врач не исключит из списка больных пациента, который будет продолжать представлять опасность и распространять вирус”.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что инкубационный период для коронавируса составляет четырнадцать дней, а это означает, что симптомы появятся не позднее, чем через две недели после заражения. По ее словам, очень важно, чтобы люди, вступившие в контакт с заражённым, наблюдались в течение этого времени, чтобы быть уверенными, подцепили ли они вирусом или нет.

"Если кто-то уже болен, то его врач определит, как долго ему нужно оставаться дома, — объяснила она. — Это делается не только для того, чтобы они не заразили других … они должны избавиться от вируса и полностью выздороветь”.

Анна Попова также отметила, что было многие россияне, которые заразились COVID-19, не обращались к врачу:

"Число людей с антителами само по себе не очень велико, но из них большинство — это люди, которые не обращались за медицинской помощью”.

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