Из Южной Африки вывезли россиян: все путешественники отправлены на карантин

Для российских туристов, которые отдыхали в ЮАР, организовали чартерный рейс в РФ. После перелёта их поместили на 14-дневный карантин.

В соцсетях пассажиры поделились фотографиями из самолёта. На одном из снимков видно, как в Москве их ожидают врачи в защитных костюмах, а рядом с ними находятся автомобили с мигалками.

Медики прямо на борту взяли анализы на наличие COVID-19 у всех туристов, передаёт Телеканал "360".

После этого россиян доставили в обсерватор, где они должны будут пройти 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Москву из Южно-Африканской республики вылетели более сотни граждан. Рейс "Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва" организовала эфиопская компания Ethiopian Airlines.

В конце ноября в Южно-Африканской республике обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции "омикрон". Специалисты Всемирной организации здравоохранения беспокоятся, что новый штамм может быть заразнее, чем "дельта". Многие страны уже закрыли авиасообщение с ЮАР из-за риска ухудшения эпидемиологической ситуации.

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