Число участников СOVID-заседаний регионов с Мурашко ограничили из-за утечек

В ноябре этого года в некоторых регионах РФ совещания коронавирусных штабов с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко стали более секретными. Специалисты посчитали, что это произошло из-за утечки данных об эпидемиологической обстановке в нашей стране.

Количество участников от органов здравоохранения регионов сократили во время новой волны коронавируса. Прежде на мероприятии присутствовали представители страхования, вузов, управления Росздравнадзора, работники местных министерств здравоохранения. При этом пресс-секретарь Мурашко Инна Финочка заявляла, что совещания и раньше были для ограниченного круга лиц.

"Возможно, были "сливы" с заседаний, вот и оставили только прямых ответственных", — предположил специалист в сфере организации здравоохранения Александр Соловьёв в беседе с URA.RU.

В среду, первого декабря, Оперативный штаб поделился статистикой об эпидемиологической ситуации в России. По данным специалистов, за сутки COVID-19 заразились 32 837 человек. Скончались по причине коронавирусной инфекции 1 226 пациентов.

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