"Омикрон" нашли у мужчины, посетившего концерт с двумя тысячами зрителей в Дании

В Дании новый штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у мужчины, который 27 ноября посетил концерт диджея Мартина Дженсена в Ольборге, передаёт телеканал TV2.

Под угрозой заражения находятся порядка двух тысяч зрителей. Все они должны провериться на наличие COVID-19.

"Двум тысячам человек предстоит пройти тестирование", — сообщает телекомпания со ссылкой на Управление безопасности пациентов.

Первый тест граждане Дании сдадут в среду, 1 декабря. Повторное исследование запланировано на пятницу, 3 декабря. Врачи будут уделять большое внимание зрителям, которые обнаружили у себя первые симптомы коронавирусной инфекции. Заболевших пациентов отправят на карантин.

В Дании выявили уже четыре случая заражения разновидностью COVID-19 "омикрон". Пациенты с новым штаммом, как правило, жалуются на сильную усталость, кашель и повышенную температуру.

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