В Госдуме просят Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов: наценка в несколько раз

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что стоимость ПЦР-тестов в частных лабораториях завышена в несколько раз. Он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную стоимость процедуры не более одной тысячи рублей.

Как отметил зампред, себестоимость ПЦР-теста в среднем обходится в 500 рублей. Но в лабораториях ценовой прайс варьируется от полутора тысяч и выше. В каких-то больницах просят и вовсе более трёх тысяч рублей за процедуру.

"Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР", — цитирует обращение РИА Новости.

Леонов подчеркнул, что многим россиянам приходится проходить процедуру за свой счёт и не один раз. ПЦР-тесты нужны практически везде, что существенно бьёт по карману граждан.

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