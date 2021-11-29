Глава "Роснефти" Сечин выразил уверенность, что мир справится с пандемией

По мнению главы компании "Роснефть" Игоря Сечина, человечество выстоит в борьбе с пандемией, несмотря на появление новых штаммов и волн инфицирования.

"Уверен, что несмотря на новые волны заражений, человечество справится с пандемией, и Китай подаёт здесь лучший пример", — заявил Игорь Сечин во время выступления в рамках Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Об этом пишет РИА Новости.

Сечин напомнил, что Китай сделал всё возможное для эффективной борьбы с COVID-19, мобилизовав для этого все имеющиеся у него ресурсы. Власти страны, по словам главы "Роснефти", вовремя ввели карантин и другие жёсткие эпидемиологические меры, уделяя большое внимание поддержке граждан страны и разным сферам её экономики.

Сечин отметил, что такая политика государства принесла свои плоды.

"В результате китайская экономика в январе-сентябре 2021 года показала рост на уровне 9,8%", — напомнил глава "Роснефти".

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