Сенатор Башкин: из Европы "омикрон" попадёт в Россию

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин заявил, что новый штамм коронавируса под названием "омикрон" может быть занесён из Европы в Россию, однако он призвал граждан не "пугать себя новым штаммом".

Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый допустил, что новый вариант COVID-19 уже привезли в страну российские туристы из Египта.

Если новый штамм распространяется по Европе, то через какой-то промежуток времени придёт и в Россию, сказал Башкин в беседе с РИА Новости.

Пока в РФ не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом "омикрон", отметил сенатор и призвал граждан не "пугать себя новым штаммом"

"Он ещё будет мутировать, его будут изучать", — подчеркнул он.

Ранее председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявил, что для нового штамма "омикрон" характерны следующие симптомы: сильная усталость, разбитость, учащённый пульс, температура. При этом новая разновидность коронавируса не лишает заражённого человека обоняния и вкуса.

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