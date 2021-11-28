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Врачи назвали два симптома COVID-19, которые нельзя игнорировать привитым

Мир

Врачи посоветовали вакцинированным остаться дома и пройти тест на коронавирус при появлении таких симптомов, как кашель и чихание, сообщает издание Express.

Врачи назвали два симптома COVID-19, которые нельзя игнорировать привитым

Автор материала сослался на приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков коронавируса. Если после вакцинации человек начал чихать и кашлять, то ему нужно остаться дома и пройти тестирование на COVID-19, посоветовали разработчики программы.

По словам врачей, оба эти симптома отвечают за передачу коронавируса. Потеря вкуса и обоняния также является отличительным признаком заражения инфекцией.

За время пандемии в мире было выявлено 260 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Её жертвами стали 5,2 миллиона человек. Самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.

Ранее председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявил, что для нового штамма "омикрон" характерны следующие симптомы: сильная усталость, разбитость, учащённый пульс, температура. По словам врача, новая разновидность коронавируса не лишает заражённого человека обоняния и вкуса.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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