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"Позорище": Зеленский возмутился критикующим его журналистом Гордоном

Общество

Глава Украины Владимир Зеленский назвал осуждающего его украинского журналиста Дмитрия Гордона "позорищем", заявив, что никому ничего не должен, кроме своих детей.

"Позорище": Зеленский возмутился критикующим его журналистом Гордоном

"Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище", — заявил Зеленский журналистам, среди которых были и представители зарубежных СМИ, в ходе пресс-конференции "30 вопросов президенту Украины", которая прошла 26 ноября.

По мнению украинского журналиста Дмитрия Гордона, на второй срок президенту Зеленскому точно не стоит рассчитывать, как политик он не состоялся. Гордон считает, что за время своего президентства Зеленский ничего не сделал, и весь этот период, по словам общественника, "опять коту под хвост".

Гордон считает, что украинский президент врёт своему народу, а его у власти окружают одни "идиоты".

Также украинский журналист выразил надежду, что Зеленский до окончания своего президентского срока успеет рассмотреть закон о парламентской республике, потому что Украине, по его мнению, "не везёт на президентов".

 

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Гордон о Зеленском: “Говорил он, а стыдно было мне”
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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