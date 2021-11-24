Журналист Гордон: "Править Зеленскому 2,5 года, дальше — начало конца"

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский будет находиться на посту президента Украины ещё два с половиной года, после чего он не сумеет переизбраться на второй срок, и его политическая карьера закончится.

"Он (Зеленский — Ред.) для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше — начало конца. Все что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана!", — сказал Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит в переизбрание Зеленского. Для второго срока ему нужно кардинально изменить структуру управления, отметил экс-глава МВД.

В 2019 году комедийный актёр, продюсер и сценарист Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины бывшего лидера страны Петра Порошенко (73,22% голосов избирателей против 30,24%) и стал главой государства.

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