Детский психолог поддержала просмотр родителями и учителями соцсетей школьников

Детский психолог Наталья Наумова для Pravda.Ru прокомментировала обязательный мониторинг классными руководителями социальных сетей школьников в Курганской области.

"Мониторить, в целом, соцсети, которые в открытом доступе, для школы это было бы хорошо. Потому что всё-таки классный руководитель видит, какой ребёнок находится в грустном настроении, нервничает, ребёнка не принимает коллектив. Это повод посмотреть, что происходит, чем интересуется ученик и своевременно оказать помощь, своевременно отправить детского психолога. Здесь ничего страшного нет, потому что никто не отнимает у ребёнка телефон, не лезет в его личную переписку", — сказала специалист.

Вместе с этим она подчеркнула, что родителям и преподавателям нельзя нарушать границы детей и подростков, читать их данные закрытого доступа. В этом случае необходимо договариваться, отметила психолог.

"Мы знаем, что ребята, которые стреляли в школах по одноклассникам, все предварительно выкладывали в соцсети информацию об этом. И всё-таки такие опасные вещи необходимо предотвращать, это — необходимая мера. Родителям тоже важно смотреть за успехом своего ребёнка в соцсетях, какие посты они выкладывают", — заявила Наумова.

Ранее в Курганской области классный руководитель местной школы негодовала из-за новой обязанности — просматривать аккаунты учеников. Педагог возмутилась, что в случае отказа её могут лишить премии.

"Мониторинг "настроения" ребёнка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Говорю об этом с полной ответственностью, потому что такие случаи в нашей практике были", — заявили в департаменте образования и исследований по региону.

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