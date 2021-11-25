В курганском департаменте образования объяснили мониторинг соцсетей учеников

В Курганской области учитель негодовала из-за требования проверять страницы школьников в социальных сетях с целью выявлять мысли о самоубийстве и причастность к сообществам АУЕ*. Представители департамента образования и науки по региону прокомментировали ситуацию.

Педагог возмутилась, поскольку в случае отказа мониторить аккаунты её бы лишили премии. Как ответили в департаменте, классный руководитель должен выполнять воспитательную функцию, в том числе понимать психологическое состояние школьников. За это он и получает прибавки к зарплате, подчеркнули в пресс-службе.

"Мониторинг "настроения" ребёнка в соцсетях, как показала практика, способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности. Говорю об этом с полной ответственностью, потому что такие случаи в нашей практике были", — сказал директор департамента Андрей Кочеров, которого цитирует РИА Новости.

По словам директора, просмотр соцсетей учеников не является нарушением их личного пространства. Также Кочеров заявил, что классные руководители обязаны не только воспитывать детей, но и выполнять профилактическую работу. Педагоги должны замечать вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или навязывание им суицидальных мыслей, заключили в департаменте.

* запрещённая в РФ экстремистская организация

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