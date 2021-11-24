Вице-премьер Голикова назвала условие для вакцинации от COVID-19 раз в год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после того, как в России удастся достичь коллективного иммунитета, россияне смогут вакцинироваться от коронавируса один раз в год.

Сейчас врачи рекомендуют прививаться от коронавируса дважды в год — каждые шесть месяцев.

Голикова напомнила, что коллективный иммунитет сформируется, когда удастся привить 80% взрослого населения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сделал назальную вакцину от коронавируса.

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