Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после того, как в России удастся достичь коллективного иммунитета, россияне смогут вакцинироваться от коронавируса один раз в год.
Сейчас врачи рекомендуют прививаться от коронавируса дважды в год — каждые шесть месяцев.
Голикова напомнила, что коллективный иммунитет сформируется, когда удастся привить 80% взрослого населения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сделал назальную вакцину от коронавируса.
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