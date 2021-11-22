В Казани сообщили о драках между кондукторами и пассажирами из-за QR-кодов

В первый день обязательного предъявления QR-кодов в общественном транспорте в Казани, 22 ноября, от агрессивных действий пассажиров пострадали несколько кондукторов, которым пришлось обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Казани.

По сообщению представителей власти, отдельные кондукторы были избиты пассажирами, был зафиксирован случай распыления перцового баллончика в лицо работнику общественного транспорта. Нескольких кондукторов пришлось госпитализировать.

Представители городской мэрии убедительно просят пассажиров не вымещать агрессию на сотрудниках сферы транспорта.

"Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни", — напомнили в казанской администрации.

В мэрии отметили, что требование о предъявлении QR-кодов вводится и отменяется не рядовыми сотрудниками общественного транспорта. А если кондукторы при таком положении дел начнут увольняться, это вызовет уменьшение единиц транспорта на маршрутах, от чего пострадают сами же пассажиры.

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