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Эксперт ESET рассказал, как отличить настоящий сайт Госуслуг от фальшивого

Общество

В связи с необходимостью демонстрации QR-кодов у пользователя есть вероятность попасть на мошеннический сайт Госуслуг вместо настоящего. Чем отличается оригинальный сайт от поддельного, рассказал РИА Новости специалист компании по разработке программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский.

Эксперт ESET рассказал, как отличить настоящий сайт Госуслуг от фальшивого

Первым делом эксперт советует обратить внимание на наличие удостоверяющего сертификата:

"Удостоверяющие сертификаты могут быть проверены в строке браузера по клику на "замочек" в адресной строке, в Safari. По кнопке "показать сертификат" открывается окно, которое демонстрирует принадлежность домена и его подлинность".

Ещё один признак безопасности сайта, по словам Жураковского, это наличие в его адресной строке значка "замочек" и буквы "s" (означающей secure — "безопасный"), то есть адрес должен начинаться с "https://…".

Также необходимо следить, чтобы адрес сайта был написан правильно, без ошибок. В адресах фальшивых ресурсов, отмечает специалист, может быть разница на какую-то одну букву.

Жуковский указал ещё на один признак фейкового сайта:

"Плохую подделку также можно отличить по интерфейсу. Когда не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах. Имея простую насмотренность, можно легко и быстро отличать подделки от оригинала. Злоумышленники обычно не копируют сайт полностью, они создают ощущение, что сайт настоящий".

Не лишним, по словам эксперта, будет использование поисковых систем для перехода на нужный ресурс. Он напомнил, что оригинальные государственные сайты, имеющие синюю галочку, будут в поиске первыми.

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Как отличить настоящий сайт или страницу от подделки.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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