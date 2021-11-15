Увлечённость QR-кодами может стать триггером протестов

Перспектива принятия закона о QR-кодах, который разделит граждан по признаку приобщения к вакцинации, вызвала дискуссию в обществе.





Принуждение к вакцинации

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в эфире одного из телеканалов рассказала о новом законопроекте, который на федеральном уровне легитимизирует систему QR-кодов:

"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года".

Правительство России полагает, что использование QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, позволит другим гражданам чувствовать себя в безопасности в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что для перемещения граждан QR-коды потребуются практически повсюду, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Возможно, таким жёстким способом власти пытаются заставить граждан вакцинироваться, хотя сами и рассказывают людям, что вакцинированные в большинстве своём переносят COVID-19 в более лёгкой форме. Иными словами, всё равно заражаются и являются переносчиками вируса.

Президентский QR-код

Татьяна Голикова уверена, что у QR-кодов в России большое будущее:

"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт".

У многих пользователей социальных сетей возникли вполне логичные подозрения, что снова дали о себе знать традиции, переданные нам предками — началась кампанейщина. На фоне новых рекордов по заболеваемости и смертности, о которых сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, вопросов возникает ещё больше. Один из них:

"Как получилось, что пару волн без вакцины не было такой массового заражения, а с вакциной коронавирус вовсю косит наших граждан?"

Глава комитета по делам женщин Госдумы, депутат от КПРФ Нина Останина на странице своего Telegram-канала признала, что власти не успокоятся, пока не "получат должный отпор" и поинтересовалась:

"А может, госпожа Голикова, это всё полумеры? Может вообще отменить паспорта, если есть такой удобный инструмент, как QR- коды? А заодно и Конституцию окончательно отменить, всё равно никто на неё внимания уже не обращает?… Кстати, риторический вопрос на засыпку: а у президента, у премьера, у самой Голиковой есть QR-коды?"

Буревестники протеста

13 ноября 2021 года в Екатеринбурге состоялась акция протеста против введения системы QR-кодов для граждан, переболевших или вакцинированных от COVID-19. Собралось около 300 участников, которые представили свою точку зрения в лозунгах:

"Под предлогом заботы о здоровье у нас отнимают права человека. Нет QR!";

"Ввести цифровую метку человеку в России = отречься от победы над фашизмом!";

"QR-код: под иллюзией безопасности народ лишают прав и достоинства!";

"Не допустим фашизма и сегрегации!";

"Люди — не товар!";

"Не превращайте нас в стадо!".

Участники акции поделились своими мнениями с журналистами региональных изданий:

"Мы против кодов, считаем, что наши права нарушены… Я против прививки, потому что, как показывает практика, прививочники и те, кто их не ставит, болеют одинаково". "Прививку я пока не ставила. Я переболела легко, но давно… Возможно, я её и поставлю. Дело в том, что такое разделение людей по наличию и отсутствию QR-кода и ограничение в правах нисколько не похоже на заботу о нашем здоровье… Это — разделение людей. Идёт агрессия со стороны тех, кто привился, они считают непривитых "врагами народа"… Я считаю, что это недопустимо!".

14 ноября 2021 года порядка 70-ти жителей Златоуста собрались у мемориала Славы и поделились с общественностью обращением на странице "ВКонтакте":

"Мы возмущены тем, что во всех регионах преступными указами губернаторов введены QR-коды… Это прямое нарушение прав человека, ведущее к расколу между людьми, возбуждению чувства ненависти между разными группами людей… Введение QR-кодов не имеет отношения к здоровью, это индивидуальный номер, который присваивают человеку… Мы убеждены, что нумерация — это прямой путь к сегрегации".

Жительница Хабаровска посетовала:

"Я не пойду ни в кино, ни в театр по QR-коду. Во-первых, не понимаю, почему я могу прикоснуться к прекрасному только с этим кодом, во-вторых, просто неприятно это деление на тех, у кого есть код, и на тех, у кого его нет. А почему больных туберкулёзом так не выявляют?!"

Некоторые центральные и региональные СМИ рассказали о митинге против антиковидных ограничений, который прошёл в Елизовском районе Камчатского края. Собралось не менее 100 человек, которые высказались против вакцинации и QR-кодов для посещения общественных мест.

Своими мнениями поделились и пользователи Instagram, отметившись на странице Госдумы под постом о QR-кодах. Комментарии в подавляющем большинстве негативные. Люди не скрывают своего возмущения вводимыми антиковидными мерами и считают их неэффективными и несправедливыми:

"Прекратите издеваться над людьми и уберите уже свои коды!";

"Если они введут повсеместные QR-коды, то это навсегда!";

"За эти дни люди единогласно дали понять, как они относятся к этим законопроектам. Так вот, лучше вам завтра нажать правильную кнопку и отклонить эти проекты к чертям собачьим! И не возвращаться к этому вопросу никогда!"

Маски сброшены

Есть такая ковидная примета: если граждан заставляют массово покупать маски, значит это кому-нибудь нужно. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева фактически подтвердила актуальность этой приметы:

"Маски от вирусов любых не защищают. От вирусов защищают только респираторы или специальные маски из 16-18 слоёв. А остальные маски, к сожалению, не защищают. Поэтому носили маски в каких-то странах — все равно у них были волны, не носили — были волны. Это роли не сыграло никакой. Вакцина защищает, маски — нет".

Возможно, и история с QR-кодами имеет более глубокий смысл или попросту является демонстрацией активности властей для создания ощущения непомерной заботы о гражданах. Сопоставляя заявления больших начальников и ретрансляторов "политики партии" в федеральных массмедиа, люди возмущаются и активно делятся своими наблюдениями в соцсетях:

"Наверно, впервые в истории можно передать болезнь, которой не болеете, тому, кто от неё привит".

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