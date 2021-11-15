Песков: в России необходимо принять закон о QR-кодах

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в России возникла необходимость принятия закона о QR-кодах в период пандемии.

Он подчеркнул, что уже во многих регионах страны используют систему электронных сертификатов о вакцинации для посещения общественных заведений. Порядок использования QR-кодов, отмечает государственный деятель, требуется узаконить, передаёт РИА Новости.

"Кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что сейчас главы субъектов вводят систему QR-кодов по собственному усмотрению в зависимости от эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В минувшую пятницу, 12 ноября, в Госдуму были внесены законопроекты об использовании электронных кодов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, в непродовольственных магазинах, заведениях общественного питания, культурных учреждениях и в ходе массовых мероприятий.

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